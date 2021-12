Giuntoli a DAZN: “Manolas? Vi spiego cosa è successo. A gennaio sul mercato…”

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“La speranza è che Petagna, alla prima da titolare, faccia una grande prestazione. Non dimentichiamo poi che Spalletti è molto bravo anche a sfruttare la panchina, magari ha preferito far giocare un punto di riferimento dall’inizio e poi magari cambiare. Manolas? Facciamo chiarezza: il ragazzo ha avuto un sacco di problemi. Dal Leicester ha avuto un riacutizzarsi importante. Noi già avevamo stabilito che tornasse a gennaio. Il fatto che è andato via adesso non cambia nulla, non avrebbe comunque giocato. Mercato? In questo momento manca un centrale difensivo. Cercheremo di coniugare esigenze tecniche ed esigenze economiche. Coppa d’Africa? Siamo interessati alla vicenda del rinvio. Abbiamo quattro calciatori, ma in questo caso l’importante è salvaguardare la salute. Poi se non si dovesse disputare di certo non ci disperiamo.”