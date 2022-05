Giuntoli a DAZN: “Rivoluzione? Non lo so, ma sarà una squadra competitiva. Su Ghoulam dico che…”

Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro lo Spezia: “Divertimento? Divertimento ma dobbiamo anche provare a vincere. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo onorare il campionato e provare a vincere per noi, per i tifosi e per tutto il club. Ghoulam capitano? Faouzi è stato qui a lungo, sette anni insieme, mi commuovo a pensare agli anni passati insieme, gli auguriamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro. Rivoluzione Napoli? Ci dobbiamo aspettare una squadra competitiva come lo è stata negli ultimi anni. Rivoluzione non lo so, dipenderà da tanti fattori, dobbiamo fare gli incontri con i ragazzi e le loro agenzie, confrontarci e vedremo il da farsi”.