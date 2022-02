Giuntoli a SKY: “Ci aspettiamo tanto da Insigne. Osimhen? Importante per la squadra”

Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky prima della sfida di Europa League contro il Barcellona: “Osimhen? E’ importante per i ragazzi, loro avranno un grande palleggio e potranno lasciare spazi dove lui può esprimersi bene, per noi è importante. Insigne? Ci aspettiamo sempre qualcosa di importante dal nostro capitano, viene anche lui da un piccolo infortunio, a livello di energie credo abbiamo tanto da spendere e ci aspettiamo molto da lui. All’andata il mister preparò la partita come tutte, loro non ce lo permisero ma la nostra volontà è sempre quella di fare la partita e vogliamo continuare su quella strada, molte volte ci risuciamo, a Barcellona non ci siamo riusciti ma la volontà sarebbe tutt’altra”.