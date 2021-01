Giuntoli a SKY: “Ottimo rapporto tra Gattuso e De Laurentiis. A Mertens serve una settimana per recuperare”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima della partita con il Parma:

“La serenità non è mai mancata, eravamo molto dispiaciuti dopo Verona. Della prestazione non eravamo contenti, com’è successo anche con la Lazio. Altre sconfitte ci sono state prestazioni differenti. Dopo domenica eravamo insoddisfatti. Siamo sempre a parlare di questi alti e bassi, comunque l’Atalanta ha perso con la Lazio. Gli altri sono tutti lì. Importante mantenere la calma e analizzare le prestazioni, chi avrà più equilibrio arriverà al risultato. Non ho chiesto a Gattuso a chi si riferisse dopo le sua dichiarazioni la scorsa volta, lui non mi parla mai di questa cosa. Era uno sfogo riguardante qualche voce che si sentiva. Lui è molto sereno e concentrato sulla squadra. Il rapporto è ottimo da sempre, da quand’è arrivato, anche con la proprietà. C’è sempre uno scambio d’opinione in maniera serena e corretta. Il Cagliari deve fare l’operazione Ounas, poi noi. Il ragazzo ci ha chiesto un po’ di tempo prima di accettare, d’altra parte il Cagliari ha cambiato modulo e sono arrivati giocatori d’esperienza e noi valutiamo di spostarlo a Crotone. Zaccagni? In questo momento siamo molto attenti al bilancio, il Covid è una tegola mondiale, ora pensiamo di avere una squadra all’altezza dei nostri obiettivi e crediamo di recuperare i nostri giocatori fuori e crediamo nella squadra e in Gattuso. Mertens deve fare una settimana di recupero a parte per riabilitarsi, ha forzato i tempi per esserci in Supercoppa. Non ha avuto una piccola ricaduta, ma deve ancora riprendersi e serve un’altra settimana“.