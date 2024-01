Globe Soccer Awards, Giuntoli premiato come miglior direttore sportivo

Cristiano Giuntoli ha vinto il premio come miglior direttore sportivo ai Globe Soccer Awards. L’attuale ds della Juve dal palco di Dubai ha voluto ringraziare il Napoli per quanto fatto insieme nella scorsa stagione:

“Grazie, per me è un onore essere qui stasera. Il 2023 è stato un anno molto importante, storico. Abbiamo vinto lo Scudetto col Napoli e vorrei ringraziare il presidente De Laurentiis, l’allenatore Luciano Spalletti, i giocatori e i miei passati collaboratori. Poi voglio ringraziare la mia famiglia, è estremamente importante per me perché mi aiuta a migliorare ogni giorno. Ora ho intrapreso una nuova avventura alla Juventus: il nostro obiettivo è tornare in Champions League e se possibile vincere la Coppa Italia. In futuro sarà importante tornare qui e vincere un altro premio, magari con la Juventus”.