Si sono disputate questa sera le finali playoff per accedere al Mondiale in Qatar. Grande vittoria della Polonia contro la Svezia: in gol Lewandowski su calcio di rigore e anche il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Serata amara per Zlatan Ibrahimovic che non potrà partecipare al Mondiale. Vince anche il Portogallo 2-0 contro la Macedonia del Nord: sarà il quinto Mondiale per Cristiano Ronaldo.