Gold Cup, Hiddink non ci sarà: Curaçao verrà guidata da Kluivert. Pericolo focolaio

Domani partirà la Gold Cup, competizione in cui sarà impegnato anche Hirving Lozano. L’esterno offensivo del Messico, è presente nello stesso girone di Curaçao, che dovrà fare a meno del proprio commissario tecnico. Guus Hiddink, infatti, non seguirà la propria selezione nella Coppa che si disputerà degli Stati Uniti d’America, perché subirà delle cure mediche per recuperare al meglio dal Covid-19, a cui è risultato positivo lo scorso mese. A guidare la spedizione di Curaçao ci sarà il suo vice, Patrick Kluivert.

In più, sono state bloccate le convocazioni dei migliori giocatori per via delle date del torneo, che si disputerà dal 10 luglio al 1 agosto. Curaçao ha parecchi calciatori olandesi per le dominazioni straniere del passato. E in più c’è un rischio focolaio da non sottovalutare: la nazionale caraibica potrebbe anche ritirarsi dalla Gold Cup.