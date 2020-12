Il Papu Gomez, attaccante dell’Atalanta, precisa scrivendo in una storia Instagram: “La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di “Striscia la Notizia” è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.