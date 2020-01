Gosens: “Rinnovo, ma se lo Schalke 04 mi chiamasse ci andrei subito”

Robin Gosens è uno dei pilastri dell’Atalanta plasmata da Gian Piero Gasperini, un calciatore che si è perfettamente calato nel sistema di gioco più prolifico d’Italia. Durante un’intervista a Bergamo TV, il tedesco ha annunciato di aver trovato un accordo per il rinnovo di contratto, ma al tempo stesso ha dichiarato: “Mi piacerebbe comunque giocare allo Schalke 04 in Bundesliga. Se mi vorranno, io andrò perché è la mia squadra (è nato a 80 chilometri da Gelsenkirchen, ndr) ma è una cosa che ho già detto in passato. Il rinnovo è comunque un segnale forte, significa che sto facendo bene. Ora sto bene qui“.

“I primi tempi non sono stati facili, ho avuto bisogno di un periodo per rendere al meglio. Il mister chiede un grande lavoro agli esterni, a volte mi prendo qualche libertà ma ora ho maggiore sicurezza anche perché sento la fiducia dell’allenatore e questo fa tutta la differenza“.

“Arrivare agli ottavi di Champions dà qualcosa in più, ma va considerato che anche l’Europa League è un buon risultato. Quest’anno la Lazio sta facendo una stagione incredibile e la Roma ha la rosa per rientrare tra le prime quattro. Senza dimenticare la Coppa Italia, che è la strada più corta per arrivare in Europa“.