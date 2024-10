Gotti in conferenza: “Il Napoli non è primo a caso. Noi dobbiamo concretizzare”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli per 1-0:

“Abbiamo disputato una buona gara, può essere un buon punto di partenza se poi iniziamo a concretizzare. Non è una novità che facciamo fatica a fare gol. Dobbiamo crearci un abito di battaglia e compattezza. serve sicurezza. Non credo che sarà sempre così. L’atteggiamento è giusto. Il Napoli non è primo in classifica a caso. Prendiamo in atto la realtà e guardiamo al futuro. Dobbiamo essere una buona squadra, serve compattezza, c’è stata unione di intenti. Anche in svantaggio tutti insieme abbiamo provato a riprendere la gara, ci era mancata questa mentalità a Udine. Dorgu? I presupposti del ragazzo sono decisamente quelli di fare grandi cose in futuro, oggi compie 20 anni, giocherà partite di un certo livello, anche con la nazionale danese. E’ uno step che lo deve aiutare a calibrare gli aspetti mentali che ti fanno ricostituire l’atteggiamento mentale. Deve trovare una sua stabilità ad alti livelli. McTominay? Ha grandi qualità tecniche, ha ottimi tempi di gioco e inserimenti, anche aerei. Ci ha preso il tempo su un paio di ingressi senza palla. Alla fine è arrivato questo gol. Banda? Mi è piaciuto molto, ha svolto sia i compiti difensivi con continuità sia a farsi trovare pronto per creare problemi al Napoli, aveva 10 minuti di autonomia in meno di quelli che gli ho dato. E’ calato un po’, ma è un ottimo segnale averlo a disposizione”.