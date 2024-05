Gotti in conferenza stampa: “Nel primo tempo potevamo fare male al Napoli”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in Press Conference dopo il pari col Napoli: “Per noi è stata una salvezza importante. Io non pensavo di fare il primo allenatore. Fuori dal campo di calcio, puoi permettermi una qualita’ della vita diversa. Poi la vita ti sorprende ed è giusto farsi accompagnare dalla sorpresa. Il mio futuro? Deciderò con il presidente. Resterò in Salento qualche altro giorno anche per godermelo, contestualmente ci sediamo ad un tavolo con grande serenità. Spero che la visione nel medio lungo termine sia comune. Ottime percentuali? I presupposti sono molto buoni, poi nel calcio si ha a che fare con persone che hanno a che pensare in un determinato modo. Il Napoli? Posso dire solo le cose che vedo in tv. Da fuori e’ come vedere un iceberg. Nel primo tempo ero molto arrabbiato perche’ non abbiamo sfruttato bene gli spazi concessi dal Napoli. Abbiamo retto l’urto per tutta la partita. Noi abbiamo giocato con la giusta vitalità. Dorgu? Non so se e’ pronto per i palcoscenici piu’ importanti, ma e’ una cosa che succederà, ha tanti margini di miglioramento”.