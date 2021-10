Governo, il sottosegretario Costa: “Da domani ufficiale il 75 % di capienza negli stadi”

Nel corso di un evento il Sottosegretario Andrea Costa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Già nella giornata di domani ci sarà un consiglio di ministri dove verrà approvato un ampliamento delle capienze al 75% per quanto per quanto riguarda gli stadi. Il governo ha scelto ramai da tempo di imboccare la strada della gradualità nella consapevolezza che il nostro paese non si possa permettere passi falsi nel percorso di ritorno alla normalità. Domani ci sarà questo aumento anche per il mondo dello spettacolo e credo sia un ulteriore segnale importante”.