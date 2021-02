Granada, Montoro in conferenza stampa: ”Vogliamo dimostrare che siamo grandi. Fabiàn sa come gestire la gara”

Ecco le dichiarazioni Ángel Montoro durante la conferenza stampa di presentazione del match di domani sera, valido per i sedicesimi di Europa League, tra Granada e Napoli:

”Ho tanta voglia di giocare, sto bene. Vogliamo dimostrare la grande squadra che siamo. Messaggio per i tifosi? Abbiamo voglia e faremo tutto il possibile per renderli felici. Sappiamo da dove veniamo e cosa abbiamo raggiunto. Abbiamo voglia e ambizione. Partita difficile, ma vogliamo vincere. Cercheremo di non deludere. Tutta la squadra del Napoli è forte. Fabiàn gestisce molto bene la partita, ma mi focalizzerei sull’intero gruppo del Napoli. .Siamo piani d’entusiasmo, ma abbiamo anche i piedi per terra. Lavoriamo giorno per giorno e sappiamo com’è la realtà”.