Grassani: “Bufera Juve? I presagi non sono buoni, le pene potrebbero essere pesantissime”

Mattia Grassani, avvocato, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Gli standard sanzionatori partono dalla penalizzazione fino alla revoca degli scudetti, per cui la partita è ancora del tutto aperta. Non possiamo parlare solo di penalizzazione di qualche punto, le pene potrebbero essere ben peggiori.

A livello sportivo non dimentichiamo che tra aprile e maggio 2022, molte squadre sono state coinvolte in questi comportamenti, anche se poi sono state tutte prosciolte. Dal punto di vista penale si potrebbero coltivare indagini anche contro club che sono state prosciolte precedentemente.

I presagi non sono buoni, le tempesta sembra già in atto. Anche le dimissiono in blocco ricordano un po’ la situazione del 2006, per dimostrare che c’era stato un taglio netto con i comportamenti precedenti. Ovviamente c’è sempre la presunzione di non colpevolezza, ma i reati in accusa sono pesanti”.