Grassani: “Coronavirus in Catalogna? Ha ragione De Laurentiis a manifestare preoccupazione in vista di Barcellona-Napoli”

Mattia Grassani, avvocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Le parole di De Laurentiis sono centrate. Ha ragione da vendere quando manifesta preoccupazione in vista della partita Barcellona-Napoli. Il presidente posso presumere che si stia preoccupando non solo come presidente di un club ma anche come cittadino. Richiama l’attenzione di tutti su un problema che non è passato. Il motto ‘costi quel che costi’, non può più essere tollerato. Conseguenze giuridico legali? De Laurentiis si è tutelato preventivamente lanciando questo allarme e attirando l’attenzione sulla problematica. La UEFA ha dei professionisti per poter valutare autonomamente, per confermare o meno, ciò che le autorità sanitarie locali, dicono. Il Napoli oggi sta facendo un gran lavoro. Se la UEFA dovesse confermare che si gioca in Spagna, si giocherà lì, salvo la si voglia perdere a tavolino. Come conseguenza di una decisione poco accorta da parte della UEFA e delle autorità locali, lì dove il Napoli venisse menomato, se qualche calciatore dovesse essere contagiato, a quel punto De Laurentiis avrebbe tutte le ragioni per evocare un danno patrimoniale e di immagine nei confronti dell’organizzatore dell’evento e della città ospitante. Sarebbe un’azione legale lineare, che non si costruirebbe nemmeno con difficoltà”.