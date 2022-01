Gravina avverte anche ADL: “Pronti ad abolire le multiproprietà. Risolveremo questo problema”

Il presidente Figc Gravina ha parlato del tema delle multiproprietà, un argomento che interessa molto da vicino la Lazio e la Salernitana, entrambe legate a Claudio Lotito: “Il 30 porteremo in Consiglio Federale la norma contro le multiproprietà tra società di calcio. Daremo il tempo tecnico per le situazioni in atto, ma non ci saranno più deroghe. Ci sarà solo la possibilità di avere squadre nel mondo dilettantistico e professionistico, ma ripristineremo il principio dello Statuto federale che vieta qualunque forma, non di controllo, ma qualunque forma di partecipazione, anche l’1%. Così risolviamo definitivamente questo problema”

Fonte: Tuttosport