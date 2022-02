Gravina: “Chiesto il rinvio della giornata di Serie A del 20 marzo”

“Noi abbiamo chiesto rinvio e ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a Radio anch’io lo sport riguardo ai playoff che attendono l’Italia per potersi qualificare ai Mondiali 2022 in Qatar. “Sarebbe un’ altra brutta pagina se l’Italia non si qualificasse per quello che rappresenta il calcio nel nostro Paese. Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare, ci siamo complicati la vita sbagliando due rigori importantissimi. L’Italia nei momenti di difficoltà reagisce”. “Progetto Nazionale è vivo – aggiunge Gravina – non si esaurisce con vittoria Europei o una eventuale, speriamo di no, non partecipazione ai Mondiali”