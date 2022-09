Gravina: “Il calcio italiano deve cambiare, e il cambiamento dev’essere un’opportunità”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento per fare il punto della situazione sul sistema calcistico italiano. Ecco un estratto:

“Sulla Nazionale italiana posso dire che il progetto sta andando avanti. In 24 ore siamo passati dal rischio retrocessione alla possibile vittoria del girone. Difendendo il ranking che ci permetterà una posizione migliore al prossimo sorteggio per l’Europeo. Abbiamo tanti infortunati, ma anche tanti giovani. Ringrazio le società per la disponibilità, i giovani calciatori e Roberto Mancini che col suo lavoro ci permette di andare avanti”.

“Dobbiamo arricchire il nostro mondo e trovare soluzioni condivise. Tutti devono avere un ruolo di responsabilità in tal senso, anche la parte politica. I punti su cui lavorare sono tanti, uno degli obiettivi è riportare una grande competizione nel nostro Paese. Poi i vivai e le infrastrutture. Sui primi ci muoveremo con un dipartimento tecnico che sarà guidato da due top del settore per valorizzare i 50 centri Federali. Con il presidente della Lega di A Casini faremo in modo di dare ai giovani la possibilità di essere inseriti nelle squadre. Le infrastrutture sono indispensabili, intanto siamo candidati ad Euro 2032”.