Gravina: “Orgoglioso del gruppo azzurro. Pubblico l’11 giugno segnale di speranza”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a Rai 1 soffermandosi sull’Italia in vista dell’Europeo: “Sono dei ragazzi e delle ragazze straordinarie, hanno grande capacità di dimostrare in campo e grande capacità nel far esplodere la loro sensibilità verso chi ha bisogno di aiuto. Sono orgoglioso di essere il presidente di questo club Italia. Non sono valori solo legati alle competizioni sportive, sono una grande famiglia. Il pubblico all’Olimpico? Si aggiunge un elemento determinante, importante per un evento del genere. Abbiamo vissuto 18 mesi complicatissimi, per il calcio e tutti gli altri settori. Ne stiamo uscendo, c’è la luce in fondo al tunnel. L’11 giugno sarà un evento di speranza in cui dimostreremo senso di responsabilità, rispettando le regole e dando la possibilità di compiere un grande sogno per l’Italia, un’Italia che si risveglia e che riparte”.