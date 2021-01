Gravina: “Playoff? Possono dare al calcio un appeal diverso”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, nell’intervista al Corriere dello Sport, ha parlato del suo vecchio pallino: quello dei playoff (opzione valutata l’anno scorso per concludere il campionato): “Viene prima la riforma del calcio professionistico, semiprofessionistico e dilettantistico. C’è, per fare un esempio, una Serie B con un turnover troppo alto: tre promosso e quattro retrocesse fanno sette posizioni calde. Poi dobbiamo capire in che modo ristabilire le condizioni di pari opportunità, che non significa impedire a nessuno, meno che mai alla Juve, di vincere. Discuteremo perciò anche di play off. Continuo a pensare che possano dare al calcio un appeal diverso.

Di fronte ad una terza ondata della pandemia si rischia i play off? “La legge attribuisce alla Federazione il potere di modificare in corso la formula del torneo. Ma speriamo di non doverne fare uso. Mi dico che non accadrà. Siamo già passati nell’occhio del ciclone. Rispettando il protocollo, molte società hanno continuato a giocare in sicurezza e con responsabilità. Solo una partita è stata rinviata. Mi pare un bilancio positivo da difendere”.