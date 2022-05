Gravina: “Sono molto preoccupato per la stabilità del sistema”

“Mi dispiace che ci sia stata una distorta applicazione del Decreto Crescita, per non parlare delle conseguenze sui vivai. Sono molto preoccupato per la stabilità del sistema”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina intervenendo al convegno ‘Lo sport muove l’Italia’ presso la Camera di Commercio di Roma. “C’è una netta distinzione tra chi si è confrontato e si è messo a disposizione del mondo dello sport e chi oggi predilige un approccio diverso per ragioni di tutela quasi esclusiva dell’interesse economico dell’industria. Faccio il tifo per il tuo approccio rispetto a quello di altri” ha poi concluso Gravina, rivolgendosi all’ex ministro Spadafora. (ANSA).