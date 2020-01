Graziani: “Demme mai visto, strano che il Lipsia se ne privi. Napoli? Giunti al capolinea”

Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal Pitti Uomo a TMW in merito al Napoli:

“Demme non l’ho mai visto, se il Lipsia lo dà via a gennaio ci sarà un perché. Ha mercato, ma se la squadra in testa alla Bundesliga se ne priva, a me vengono dei dubbi. Mi sembra la stagione del capolinea per il Napoli. C’è il rischio che non si qualifichino nemmeno per l’Europa League e De Laurentiis non farà grossi investimenti senza la Champions. Ci sarà una rivoluzione; riprogrammeranno tutto. Bisogna capire con quale competitività perché non sono mai arrivati giocatori di primo livello, figurarsi adesso che c’è il rischio di restare fuori dalle Coppe. Temo che perderà posizioni; Mertens, Callejon, Allan andranno via, dovranno rifare tutto. Io sarei un po’ preoccupato”.