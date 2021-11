Green Pass, il Governo verso la stretta come in Austria: stadi vietati ai non vaccinati

Il Governo sta preparando una stretta sui Green Pass nel caso in cui i contagi continuino a salire. La decisione sarà presa venerdì prossimo, quando il monitoraggio settimanale dell’Iss comunicherà l’indice Rt, uno degli indicatori per valutare la crescita dei casi di Covid. Le prime iniziative riguarderebbero una stretta sulle condizioni per ottenere il certificato verde e il settore dello svago che potrebbe essere riservato soltanto ai vaccinati. Il Green Pass verrebbe rilasciato, per cinema, teatri, stadi, bar e ristoranti, solo a chi abbia completato il ciclo vaccinale e ai guariti da non più di sei mesi, escludendo così il tampone, sia rapido che molecolare. Non sono previsti cambiamenti nella sfera lavorativa, con l’accesso che rimarrebbe legato anche alla possibilità di mostrare solo il risultato negativo di un test eseguito da non più di 48 ore. La situazione dei contagi varia da regione a regione, con alcune destinate a passare molto presto alla zona gialla. Questo è il motivo per cui il Governo sta pensando a una stretta sul modello di quanto sta avvenendo in Austria.

Fonte: Sport Mediaset