Guardiola attacca Putin: “Da casa sua manda innocenti che non si odiano a uccidersi”

Quella di ieri tra Everton e Manchester City è stata una partita ricca di emozioni e di pensieri. La guerra in Ucraina continua a due giocatori sono sembrati particolarmente coinvolti quando le due squadre sono scese in campo: Mykolenko e Zinchenko. Pep Guardiola ha parlato dell’atmosfera vissuta a Goodison Park: “Parlo a nome del City, grazie a tutti per il bellissimo gesto nei confronti dei due giocatori. Tutto il mondo è preoccupato per quanto sta accadendo e sono sicuro che il Regno Unito abbia mostrato quanto sia assurda questa situazione. C’è qualcuno che manda degli innocenti che non si odiano a uccidersi in Ucraina, una persona che da casa sua ha deciso così. Speriamo che tutto si risolva presto”.