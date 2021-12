Guardiola: “mi sorprende che i tifosi non indossino la mascherina sugli spalti”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City che oggi affronterà il Leicester in Premier League, ha invitato i tifosi a indossare la mascherina e a vaccinarsi contro il Covid-19, per evitare il rischio di una nuova chiusura degli stadi. “Onestamente, non mi piacerebbe. Non si può immaginare quanto sia diverso giocare con il pubblico. Ma i casi di Covid-19 sono in aumento in tutto il mondo. Le persone vanno negli stadi e possono infettarsi a vicenda. E proprio negli stadi le persone non indossano mascherine. Questo è ciò che mi sorprende di più. Bisognerebbe ricominciare da capo: vaccinazione, lavarsi le mani, rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina”, ha aggiunto.