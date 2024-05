Gudmundsson: “Via dal Genoa? Solo per qualcosa di grosso”

Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportWeek: “Se andassi via da qui sicuro mi mancherebbe tutto. Ma non è ancora detto niente. Nel Genoa gioco come piace a me: libero. Sono pronto a nuovi orizzonti, sia in Premier League che in Serie A. Mi sento pronto. Deve venir fuori, però, qualcosa di veramente grosso per convincermi ad andar via di qua. Io, qua, ripeto, sto molto bene. Devo anche trovare un allenatore come Gilardino: come ho detto, lui mi dà molta libertà in campo. Da bambino sognavo di arrivare in Premier, ma da quando gioco qui ho un po’ cambiato idea, perché mi piace così tanto stare in Italia… C’è la vita, qua… Perciò, non smanio per andarmene. Anche in questo caso, come in quello del mio addio al Genoa, perché succeda deve essere una roba pazzesca. Il mio gol più bello è stato il secondo a Udine: prendo palla da Retegui sul vertice, appena dentro l’area, e la infilo di destro nel “sette” sul primo palo. La partita migliore, invece, è stata quella in casa contro la Roma. Abbiamo vinto 4-1, io faccio il primo gol ed entro in altri due. Mister Gilardino ha alzato il mio livello. Mi trovo bene sia con Retegui che con Ekuban. Tutti noi sappiamo cosa fare in campo, come muoverci e quali spazi attaccare, e questo è merito dell’allenatore. Siamo una squadra equilibrata, un mix di esperienza e gioventù. Il risultato è che in classifica siamo undicesimi: pazzesco, per una neopromossa. Il prossimo anno il Genoa potrà fare ancora meglio”.