Guidolin: “Spalletti allenava anche quando giocava, meritava questo capolavoro”

Francesco Guidolin, ex allenatore di Empoli e Udinese, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Spalletti? Già quando lo allenavo all’Empoli si vedeva che sarebbe diventato allenatore. Aveva attenzione per gli allenamenti e tutto ciò che riguardava questa professione. Vederlo a questi livelli non mi stupisce anche se c’è una sola parola per descrivere la corsa in campionato del Napoli: è un capolavoro, un autentico capolavoro. Ha fatto bene in qualsiasi posto abbia allenato. Ora ha raggiunto il top, ma tutte le tappe della carriera hanno aggiunto qualcosa. Questo è il coronamento che meritava. Lite con Maldini? Non so cosa sia successo, dico solo che Luciano è intelligente e spiritoso: una bella persona”.