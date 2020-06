H.Verona-Napoli 0-2, le pagelle di IamNaples: Zielisnki e Insigne i migliori. Riecco Lozano e Ghoulam

Ecco le pagelle di IamNaples.it della gara tra Verona e Napoli che ha visto la vittoria degli azzurri per 0-2:

Ospina 6,5: il portiere colombiano dà sicurezza con parate non impossibili, ma impegnative e uscite molto importanti. Prosegue l’ottimo periodo per l’estremo difensore azzurro.

Di Lorenzo 6: ottima gara per il terzino che percorre tutta la fascia per l’intera durata del match. Nei minuti iniziali della ripresa si perde Zaccagni più di una volta, con il passar dei minuti non si fa sorprendere più.

Maksimovic 6: nel primo tempo buca un intervento e favorisce un tiro di Di Carmine. Nella seconda frazione, il serbo alza il livello della propria prestazione .

Koulibaly 6,5: sembra tornato il centrale di un tempo. Vince tutti i contrasti, imposta il gioco. Ben tornato Kalidou.

Hysaj 6: Partita diligente per il terzino albanese che protegge la propria fascia di competenza e cerca di aiutare Insigne in fase offensiva. (Dal 66′ Ghoulam 6: rientra dopo sette mesi e già per questo meriterebbe la sufficienza poi realizza anche l’assist, su calcio d’angolo, per Lozano)

Allan 5,5: non può essere al top della competizione e si vede. Ci mette impegno, raddoppia con Di Lorenzo su Zaccagni. Nella ripresa cala vistosamente. (Dal 66′ Fabiàn 6: lo spagnolo entra per mantenere il possesso del pallone e lo fa. Compie anche due break offensivi importanti).

Demme 6: è l’organizzatore del Napoli. Si fa trovare sempre pronto sia in fase d’impostazione che difensiva. E’ l’equilibratore della squadra allenata da Gattuso. E’ uno degli uomini che fatto cambiare il passo al Napoli. (Dal 72′ Lobotka 6: aiuta il centrocampo, fa da schermo per la difesa. Ottimi venti minuti per lo slovacco)

Zielinski 7: il primo tempo è l’uomo più pericoloso tra gli azzurri con un tiro parato da Silvestri e dà il ritmo al centrocampo partenopeo. Ad inizio ripresa, il polacco prende fiato ma aumenta di nuovo i giri del motore negli ultimi venticinque minuti.

Politano 6: corre ci mette impegno, percorre tutta la fascia e aiuta Di Lorenzo in fase difensiva. Poco incisivo davanti. (Dal 84′ Lozano 6,5: dopo la ‘discussione’ con Gattuso, entra e segna il secondo goal per il Napoli, spreca in maniera incredibile un assist magico di Insigne. Segnali di vita da parte del messicano).

Milik 6,5: cerca di fare qualche sponda, soprattutto con Insigne, ma non riesce ad incidere. Ha il grande merito, fondamentale, di portare in vantaggio il Napoli. Decimo goal in campionato per il polacco. (Dal 72′ Mertens 6: .

Insigne 7: nel primo tempo è diligente e cerca di essere pericoloso. Nella ripresa è il migliore: ci mette corsa, più di una volta copre tutta la fascia, va vicino al goal due volte, e disegna un assist magico per Lozano.

Gattuso 7,5: è la sua squadra, sono i suoi uomini. C’è tutto Gattuso in questa rinascita del gruppo. La squadra difende in maniera corta e compatta e attacca con qualità, soprattutto nella ripresa.

DI WILLIAM SCUOTTO