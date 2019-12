Haaland al Dortmund, il Borussia prende in giro United e Juventus

Lo volevano in tante, ma alla fine lo ha preso il Borussia Dortmund: Erling Haaland è un nuovo giocatore giallonero. Il club tedesco lo ha strappato dalla corte di molti club europei, tra i quali anche Manchester United e Juventus. E il Dortmund, sui propri canali social, si è divertito a prendere in giro proprio quest’ultime due.

In un video pubblicato su Twitter, infatti, il club giallonero mostra come le ricerche del nome di Haaland, accostato a United e Juve, non portino ad alcun risultato. Alla fine del filmato, poi, il Borussia preme il tasto “segui” sulla pagina dell’ex calciatore del Salisburgo. L’acquisto del promettente classe 2000, insomma, ha portato non poco entusiasmo in casa giallonera…





Nel gennaio del 2019, quindi quasi un anno fa, il norvegese disse no alla Juventus: “Credo fosse troppo presto per andare lì – ha spiegato in un’intervista esclusiva alla BBC – ho ritenuto il Salisburgo la squadra ideale per me, era importante capire anche che ruolo avrei avuto nel club che avrei scelto. Qui ho sicuramente più possibilità di giocare”. In Austria è arrivato per soli 5 milioni, questo quanto versato nelle casse del Molde il 18 agosto scorso.

