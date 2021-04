Hakimi parla dello scudetto: “Abbiamo un grande vantaggio, vogliamo mantenerlo”

L’esterno dell’Inter Achraf Hakimi ha parlato ai taccuini del The Atheltic della stagione in corso: “Finora la stagione è andata bene, ma vogliamo che finisce nel miglior modo possibile – dice il marocchino al britannico The Athletic -. La partita che ricordo di più è la prima contro la Fiorentina. Una grande rimonta. Era il mio debutto: sono entrato in campo come sostituto e sono riuscito a fornire un assist importante. E’ un bel ricordo. Scudetto? Non abbiamo stress. Sappiamo bene di avere un grande vantaggio, ma bisogna pensare partita dopo partita perché c’è ancora molto da giocare. Vogliamo consolidare il nostro vantaggio: abbiamo una grande opportunità di vincere qualcosa che i tifosi dell’Inter si aspettano da tanti anni. Speriamo di farcela”.