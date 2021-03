Hamsik e Jorginho: “Ci manca Napoli! Tornerà in Champions”

Marek Hamsik e Jorginho grandi protagonisti del “Peppy Night Fest”, trasmissione in onda su Canale 21 condotta da Peppe Iodice. I due ex calciatori del Napoli sono apparsi in video-collegamento. Una sorpresa graditissima. Parte subito il coro: “Olè, olè, olè, Marek!“. Quanto vi manca Napoli? “Troppo, troppo“, ha risposto lo slovacco, mentre l’italo-brasiliano ha risposto: “Non ci sono parole per descriverlo! Mi manca, a chi non manca Napoli! Qua a Londra fa freddissimo, cos’è il sole?”. A Marek è stato domandato un suo parere sull’esperienza in Cina: “E’ sempre un’avventura, non è stato facile. Ne è valsa la pena, dai”.

Napoli in Champions League? “Speriamo, speriamo: facciamo il tifo! Certo che può arrivare in Champions League”, ha risposto Jorginho. Hamsik si sbilancia: “Sì, sono convinto di sì”. E poi la domanda su Lobotka?“Per me è fortissimo, ma non ha avuto modo di esprimersi”. Su Gattuso? Tutti si ricorderanno della foto mia con lui che mi gridava (ride, ndr). Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene quest’anno e che Gattuso l’anno prossimo si giocherà la Champions col Napoli”.

I due calciatori hanno poi scherzato su chi tirasse meglio i rigori ai tempi di Napoli, alla fine del collegamento è poi partito il coro “Un giorno all’improvviso” cantato live da Marek Hamsik e Jorginho.