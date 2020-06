Hamsik: “Napoli deve essere fiera di campioni come Mertens, Insigne e Callejon”

Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista ad Il Mattino: “Mertens? Dries è un giocatore e un uomo straordinario. So quanto ama la città e questa maglia. Lui è già un simbolo del Napoli e di Napoli. Lui è contento per questo record di gol e io sono contento che sia stato lui a superarmi. Lui è un simbolo, come lo è Insigne e come lo è anche Callejon. Napoli deve andare fiera di avere campioni come loro, che lottano, che mettono il cuore ogni volta da anni per questa squadra”.