Hamsik: “Scudetto? E’ un sogno che si realizza a tutti. Su De Laurentiis dico che…”

Marek Hamsik, ex centrocampista ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino: “Scudetto? Io tante volte mi sono immaginato come sarebbe stato questo momento di gioia immensa per la città. Perché so come le persone vivono il Napoli, so bene cosa è il Napoli per i suoi tifosi. Ogni volta che incrociavo i tifosi dicevano: “Dobbiamo vincere lo scudetto”. È un sogno che si realizza per tutti. E sono contento per la squadra, per i dirigenti, per i medici, per i custodi di Castel Volturno. È una vittoria di tutti loro.Il mio Mvp della stagione è Lobotka, e non certo perché è slovacco come me: il suo talento, la sua freddezza, le sue qualità hanno fatto fare il salto al gioco del Napol. E’ qui anche per merito mio.De Laurentiis ci teneva a vincerlo, non è vero che lui non puntasse a conquistare lo scudetto. Lui l’ho visto felice dopo la conquista delle coppe Italia e della Supercoppa, immagino adesso come sarà. Non ho mai avuto problemi: sul rinnovo, l’addio e i premi, magari all’inizio faceva la parte, ma poi mi ha sempre accontentato.Ritiro a fine anno? Non lo so. È una cosa a cui adesso non ho voglia di pensare. Penso a chiudere la stagione nel Trabzonspor poi tirerò le somme. Magari verrò a Napoli a giugno: li conosco i tifosi, staranno ancora a festeggiare lo scudetto”.