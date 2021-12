Hamsik: “Senza la Cina avrei chiuso la carriera al Napoli, grande club in cui ero felice”

Marek Hamsik, centrocampista del Trabzonspor ed ex bandiera del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca riguardo il Napoli e la sua avventura in Turchia: “Qui è molto simile a Napoli per l’entusiasmo con cui le persone vivono il calcio e la vita. Il mio nuovo soprannome è Grande. Se non avessi avuto la possibilità di andare in Cina, sarei rimasto tutta la mia carriera al Napoli perché ero felice e giocavo per un grande club. Potevo andare al Borussia Dortmund. Mi chiamarono e parlai con il direttore sportivo, ma alla fine rinnovai con il Napoli. Adesso mi sto concentrando sul Trabzonspor. Sono felice delle scelte che ho fatto. Gli azzurri stanno facendo un campionato clamoroso, giocano bene e penso che possano vincere lo scudetto. Al Napoli ci sono andato vicino. Ora è uno dei miei obiettivi e uno dei miei sogni al Trabzonspor”.