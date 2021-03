Un ritorno in Europa dopo l’esperienza in Cina. Secondo quanto riportato dal portale svedese SportExpressen, sull’ex capitano azzurro sarebbe forte l’interesse del Göteborg. Hamsik, nelle scorse settimane era dato vicino allo Slovan Bratislava, al ritorno in patria, ma non si è trovato l’accordo definitivo con i biancocelesti nonostante le parti fossero davvero molto vicine, addirittura allo scambio di documenti.