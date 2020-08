Handanovic: “È cresciuta la cazzimma e sarà fondamentale in questa competizione”

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Europa League con il Getafe. Ecco quanto ha affermato: “Noi stiamo bene anche fisicamente, siamo pronti a dare il massimo. Se questo basterà non lo sappiamo. Fisicamente e psicologicamente stiamo bene e lo abbiamo dimostrato soprattutto nelle ultime 3-4 partite in cui tutti ci siamo preoccupati di non prendere gol, non solo portieri e difensori. È cresciuta la cazzimma e sarà fondamentale in questa competizione”.