Hellas Verona – Crotone 2-1: gli scaligeri tornano a vincere in casa, 90 minuti per Luperto

La partita Hellas Verona – Crotone termina a favore degli scaligeri, che non vincevano in casa dalla partita con il Benevento di inizio novembre. Nel primo tempo si sono portati in vantaggio con Kalinic, alla prima rete in questo campionato. Dopo una decina di minuti è arrivato il raddoppio firmato da Dimarco dopo una bella combinazione con Zaccagni. Nella ripresa il Crotone è andato a segno con Messias su assist di Pereira, tornando a sperare di rimontare la partita. Nonostante le azioni insistite non hanno trovato il pareggio e in debito di ossigeno negli ultimi minuti hanno rischiato di subire il terzo gol, dato che il subentrato Colley ha centrato la traversa. Il giocatore di proprietà del Napoli Sebastiano Luperto classe 1996 in forza al Crotone ha giocato 90 minuti nella gara persa contro il Verona ed è andato spesso in difficoltà sugli attacchi scaligeri!