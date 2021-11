Hellas Verona, i convocati di Tudor: Ilic infortunato, forfait di Lazovic

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha convocato 23 calciatori per la sfida contro il Napoli, match valido per la 12a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma oggi, domenica 7 novembre, allo stadio Maradona, con calcio d’inizio alle ore 18. Out Ilic che ha un problema alla caviglia e non sarà del match neppure Lazovic per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro. Ecco l’elenco dei convocati:

Pandur, Veloso, Faraoni, Barák, Kalinic, Caprari, Lasagna, Çetin, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Rüegg, Günter, Berardi, Magnani, Bessa, Dawidowicz, Sutalo, Ragusa, Tameze, Hongla, Montipò, Simeone.