Henry: “Il Napoli non si pone limiti, sono curioso di capire dove può arrivare”

Thierry Henry ha parlato ai microfoni del podcast “House of Champions” in diretta su CBS Sports. Tra i vari argomenti, ha anche fatto i complimenti al Napoli e si è detto curioso di scoprire dove il club azzurro possa arrivare a fine stagione. Ecco le sue parole:

“Il Napoli non ha squadre del suo livello in Italia, parliamo di una squadra che non si pone limiti e che pratica un calcio fantastico. Nonostante l’addio di pezzi importantissimi, il club è riuscito a sostituire i partenti con nomi che si stanno confermando di altissimo valore, tra questi Kvara e Simeone sono formidabile. Anche gli stessi Osimhen e Lobotka. Vorrei capire dove può arrivare questa squadra, per questo li vorrei vedere in una squadra che per me è di pari livello in questo momento, come il Manchester City. Da questo scontro potremmo capire tanto sul reale valore di questa squadra”.