Herrera si sfoga: “Sono innamorato del calcio popolare, con la Superlega si distruggono i sogni”

In seguito alla creazione della Superlega molti dirigenti e non solo si sono espressi su questa situazione, commentando quella che sarà una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio europeo. Anche alcuni calciatori hanno detto la propria, tra questi il centrocampista del PSG Ander Herrera, che è totalmente contrario (come del resto il suo club) alla nascita di questa competizione.

Di seguito quanto scritto dal calciatore spagnolo Ander Herrera, sul proprio profilo Twitter.

“Sono innamorato del calcio popolare, del calcio dei tifosi, del sogno di vedere la squadra del mio cuore competere contro le più grandi. Se questa SuperLega dovesse andare avanti, questi sogni finirebbero.

Si interromperebbero i sogni e le illusioni dei tifosi delle squadre più piccole di potersi conquistare sul campo l’opportunità di competere nei migliori tornei. Amo il calcio e non posso restare in silenzio davanti a tutto questo, credo in una Champions League migliorata, ma non in cui i ricchi rubano ciò che il popolo ha creato, che non è altro che lo sport più bello del mondo“.