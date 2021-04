Higuain: “Stanco di essere giudicato e delle pressioni. Mi sono sempre guadagnato tutto”

Gonzalo Higuain è passato all’Inter Miami nell’estate del 2020, dopo aver trascorso la sua ultima stagione in Europa con la Juventus.

Il pipita, in un’intervista a La Nacion, ha parlato di come sia riuscito a lasciarsi alle spalle la pressione mediatica, le critiche dei tifosi, le cattiverie.

“Sono molto felice perché sono uscito da quella bolla di pressione, di richieste, di voci dei media e di critiche di tifosi… parlavano tutti di me e non ce la facevo più. La verità che le persone comuni non ti giudicano se sbagli un gol oppure se vieni espulso. Posso mettermi in fila al supermercato come una persona normale”.

A nessuno interessa come ti senti

“Ho giocato a Madrid, al Napoli, alla Juventus, al Milan, al Chelsea. Mi sono guadagnato tutto giorno dopo giorno, sudando e lavorando duro. Ma puoi avere tutti i soldi del mondo e sentirti solo. E paghi un prezzo altissimo… ti dicono che sei grasso o magro, che hai capelli lunghi o sei pelato, che hai fatto crescere tanto la barba ma nessuno s’interessa davvero a come mi sento”.

Sul trasferimento a Miami

“Pensate sia venuto all’Inter Miami a fare una passeggiata? Non mi perdonerei mai e poi mai. Voglio essere campione all’Inter Miami per essere campione con tutte le società della mia carriera. E per rimanere nella storia di questa società al secondo anno dopo la fondazione del club”.