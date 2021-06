Higuain: “Volevo lasciare Napoli, Sarri mi ha convinto a restare in 5 minuti”

Ospite della BoboTv Gonzalo Higuain ha parlato della sua avventura italiana e del rapporto con Maurizio Sarri: “Il primo anno ho sofferto, poi quando è arrivato Sarri sono andato meglio. Prima dell’arrivo di Maurizio ero indeciso se continuare, poi ci ho parlato e in cinque minuti mi ha convinto a restare. Con lui poi ho fatto 36 gol. E’ stato un grande maestro, è stato uno dei migliori allenatori che ho avuto. In Serie A ci sono meno spazi, ma se vuoi lo trovi. Devi avere la qualità per farlo e per segnare”.