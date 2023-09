Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting, ha parlato del suo connazionale Jesper Lindstrom e del suo trasferimento al Napoli. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Avisen Denmark’:

“Lindstrom al Napoli? A Lisbona è diverso, non è così selvaggia la vita. Non è così brutto come a Napoli. Potrei facilmente andare in giro con la mia ragazza in pace e tranquillità. Naturalmente ad agosto ci sono molti turisti, forse è per questo”.