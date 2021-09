Hubner: “Osimhen è fortissimo, forse è un passo avanti rispetto a Abraham”

Nel 2001-02 è stato capocannoniere in Serie A con 24 gol (a pari merito con Trezeguet). Dario Hubner può giudicare nei dettagli i due attaccanti finora più decisivi nel nostro campionato, Osimhen e Abraham. “Innanzitutto va detto che il nigeriano ha un anno di esperienza in più in Italia e anche questo è un particolare che conta – precisa a Tuttomercatoweb.com – sono due punte che si sono messe a disposizione della squadra ma al tempo stesso sia Napoli che Roma mettono in condizione entrambi i giocatori di far gol. Gli attaccanti possono essere bravi quanto si vuole, ma se poi non arrivano i palloni giusti diventa tutto più complicato”.

Chi le piace di più?

“Sono tutte e due forti e comunque siamo all’inizio del campionato. Osimhen forse è un passo avanti anche perché il Napoli viaggia veloce, con cinque vittorie in cinque gare. Ma Abraham sta facendo e farà ottime cose”.