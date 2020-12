Hugo Maradona: “Morte di mio fratello? Chi ha sbagliato deve pagare”

Hugo Maradona, fratello di Diego, è intervenuto in lacrime nel corso della trasmissione ‘Domenica In’ in onda su Rai Uno: “Per me è stato come un secondo padre. Non lo vedevo da due anni, dovevo andare in Argentina per Natale ed invece per via del Covid non sono potuto andare neanche al funerale. Perché è morto, qual è la verità? Sto aspettando il risultato dell’autopsia, sono dell’idea che l’autopsia chiarirà tutto. E se qualcuno ha sbagliato, deve pagare. Chi invece l’ha aiutato, si prenderà i suoi meriti. E’ duro dirlo, ma l’autopsia parlerà da sola. Soffriamo noi della famiglia, i figli… Lui se n’è andato con mio padre e mia mamma“.

Hugo Maradona, dopo un filmato che ritraeva i fratelli da bambini, ha commentato: “Come dissi da bambino e come si vede in quelle immagini, mio fratello Diego era un marziano, di un altro pianeta, non era solo mio fratello, ma il mio migliore amico, tutto. Io giocavo da 9 nell’Argentinos, ma non potevo mai essere come lui. Come uomo era un bonaccione, si faceva male da solo, ma alla gente la trattava molto molto bene“.

Maradona ha poi concluso: “Dobbiamo ricordarlo come il giocatore che era, la persona l’abbiamo vissuta noi in famiglia e gli amici, voglio chiedere una sola cosa, rispetto“.