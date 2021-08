I big restano, Spalletti alza l’asticella ora che è convinto di potersi liberare dalle catene

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del Napoli: “Alza l’asticella, ora che è convinto di potersi liberare dalle catene: Luciano Spalletti non ha perduto sulla via del mercato i big della rosa (tra tutti Insigne e Koulibaly, che avrebbe appunto trattenuto legandosi) ed ha sventato in extremis la partenza di Ounas («uno che ci darà tantissimo»). Non ha dovuto far barricate per difendere i migliori giocatori (catene simboliche, dunque, rispetto a offerte interessanti che non sono arrivate), ed è per questo che si è definito «un uomo fortunato»”.