I campioni del Grande Napoli: presente Iezzo e tanti ospiti

Nuova presentazione de “I Campioni del grande Napoli- Dalla fondazione al Terzo Scudetto” (384 pagine, prezzo 9,90 euro, Newton Compton Editori), il libro scritto da Giampaolo Materazzo e da Dario Sarnataro. Sarà la Biblioteca Comunale “Mons. Mauro Piscopo” di Casoria la sede della conferenza in programma giovedì 29 giugno alle ore 18. Ospite speciale sarà Gennaro Iezzo, ex capitano del Napoli e uno dei campioni descritti dagli Autori nel volume. Sarà l’occasione per parlare del contenuto del libro, una galleria di ritratti- con le illustrazioni- dei campioni d’Italia, con il racconto delle partite, le gesta, i retroscena e le dichiarazioni di tutti gli eroi dello scudetto appena vinto dal Napoli.

Da Osimhen a Kvaratskhelia, da Kim e Lobotka sino a Di Lorenzo, Anguissa, Spalletti, De Laurentiis e a tutti gli altri protagonisti, oltre alle leggende azzurre dal 1926 ad oggi. La presentazione è l’ultimo dei tre appuntamenti della seconda edizione di “Casa Aurea Letteraria”, la kermesse organizzata dal Settore Cultura del Comune di Casoria, e fortemente voluta dall’assessore Vincenzo Russo. Ad animare il dibattito ci saranno, oltre agli autori del libro Giampaolo Materazzo e Dario Sarnataro e a Gennaro Iezzo, il giornalista Mediaset e radiocronista ufficiale delle gare del Napoli Carmine Martino, il giornalista del Corriere della Sera Ciro Troise e lo scrittore (l’ultimo lavoro è “Al mio segnale scatenate l’inferno”) e autore teatrale e televisivo Lello Marangio. Insieme a loro ci saranno i saluti del sindaco di Casoria Raffaele Bene, dell’assessore Vincenzo Russo e del presidente dell’Aias sezione di Casoria Salvatore Giacometti. Proprio l’associazione che assiste i disabili aprirà la presentazione, con una esibizione, ispirata dallo scudetto del Napoli, dei ragazzi del Centro Sociale Polifunzionale dell’Aias.

Le sorprese non finiscono qui perché ci sarà un angolo, a cura della Mondadori Store di Casoria, in cui sarà possibile acquistare un volume: per ogni acquisto ci sarà in omaggio un gadget del Napoli.

Appuntamento, dunque, da non perdere: giovedì alle ore 18 presso la biblioteca “Mons Mauro Piscopo” di Casoria (via Aldo Moro 26), per la presentazione de “I Campioni del Grande Napoli”.

