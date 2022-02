I quotidiani ‘bocciano’ Insigne: “Tanto sacrificio difensivo, ma poca spinta”

Il Napoli pareggia 1-1 contro il Barcellona al Camp Nou rendendo il discorso riguardante la qualificazione alla fase successiva di Europa League ancora aperta. Nonostante ciò sono mancati gli spunti illuminanti del capitano Lorenzo Insigne che ha brillato meno in fase offensiva svolgendo un lavoro di sacrificio. I quotidiani, però, volevano di più dalla stessa azzurra: La Gazzetta dello Sport sottolinea come, dopo una buona partenza, si spenga nella ripresa. Poi scrive: “Dovrebbe provare di più a saltare Mingueza poco difensivo”. Per il Corriere dello Sport fa l’esterno basso aggiunto “però è tutto lì, ed è poco, molto poco. La luna storta”. Tuttosport scrive semplicemente che “il Napoli per vincere avrebbe avuto bisogno anche di lui”. Secondo Il Mattino “non ha più le forze per fare su e giù” poi parlando della partita: “Lì davanti non ha mai il guizzo e cerca spesso la soluzione più facile”.

I voti

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Il Mattino: 5,5