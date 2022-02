I quotidiani su Demme: “Contro il Barcellona è quello che ha sofferto di più”

Serata difficilissima per Diego Demme. Il centrocampista del Napoli è sembrato quello che ha sofferto più di tutti il pressing e la velocità del centrocampo del Barcellona senza riuscire a trovare particolari contromisure per evitare la disfatta. Anche i quotidiani giudicano non positiva la prestazione del centrocampista tedesco: per Tuttosport è “un naufrago col mal di mare, incapace di arginare il Barcellona” dandogli 5, mentre il Corriere dello Sport reputa “difficilissimo il compito di non far rimpiangere uno come Anguissa”. La Gazzetta gli da 4,5 dicendo che “soffre più di tutti il pressing catalano”.

I voti

TuttoSport 5

Corriere dello Sport 4,5

Gazzetta dello Sport 4,5

Il Mattino 4