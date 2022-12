Iachini: “Pausa Mondiali? Un po’ come quella per il Covid, il Napoli reggerà”

Beppe Iachini, intervistato da TMW, ha parlato dello stop mondiali e della ripresa dei campionati:

“Abbiamo preparatori atletici competenti e allenatori molto bravi. Sanno come rimettere in piedi una squadra. Un po’ questa situazione l’abbiamo vissuta con il Covid quando siamo stati fermi due mesi e poi siamo ripartiti. Però in quel periodo non ci si poteva anche allenare. Ora ci sono stati dei giorni di riposo le squadre si proporranno con i giusti ritmi, tranne le prime partite. Napoli? Sicuramente reggerà”.